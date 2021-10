Elezioni amministrative 2021: Renzi esulta per il risultato (Di martedì 5 ottobre 2021) Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commenta attraverso le sue Enews le Elezioni amministrative del 2021. Renzi festeggia lo “straordinario successo delle amministrative” e afferma che queste Elezioni hanno mostrato che il sovranismo ha perso. Dei risultati del suo partito afferma: “Il risultato di Italia Viva è incredibilmente superiore alle nostre aspettative”. Elezioni amministrative Leggi su periodicodaily (Di martedì 5 ottobre 2021) Il leader di Italia Viva, Matteo, commenta attraverso le sue Enews ledelfesteggia lo “straordinario successo delle” e afferma che questehanno mostrato che il sovranismo ha perso. Dei risultati del suo partito afferma: “Ildi Italia Viva è incredibilmente superiore alle nostre aspettative”.

