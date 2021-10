Elezioni amministrative 2021: Milano, Napoli e Bologna al centrosinistra (Di martedì 5 ottobre 2021) Alle Elezioni comunali vola il centrosinistra, aggiudicandosi le grandi città. A Milano rieletto Sala, a Napoli vince Manfredi e a Bologna Lepore. A Napoli e Bologna vincono delle alleanze Pd-M5s. Il centrodestra paga divisione e candidati sbagliati. La Calabria resta al centrodestra, con la vittoria di Occhiuto. Trieste e Torino al ballottaggio, come riporta Ansa.it. A Roma è un testa a testa tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e l’ex ministro dem Roberto Gualtieri. Crollo dell’affluenza, Salvini: “È per me e tutti un’autocritica” I risultati delle Elezioni amministrative fanno riflettere tutti i partiti nazionali. Il problema maggiore è il crollo dell’affluenza che resta al 54,69%: in pratica un elettore su due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Allecomunali vola il, aggiudicandosi le grandi città. Arieletto Sala, avince Manfredi e aLepore. Avincono delle alleanze Pd-M5s. Il centrodestra paga divisione e candidati sbagliati. La Calabria resta al centrodestra, con la vittoria di Occhiuto. Trieste e Torino al ballottaggio, come riporta Ansa.it. A Roma è un testa a testa tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e l’ex ministro dem Roberto Gualtieri. Crollo dell’affluenza, Salvini: “È per me e tutti un’autocritica” I risultati dellefanno riflettere tutti i partiti nazionali. Il problema maggiore è il crollo dell’affluenza che resta al 54,69%: in pratica un elettore su due ...

