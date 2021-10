Elezioni a Salerno | Napoli resiste | il fortino di De Luca respinge gli assalti

Advertising

fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - LucianoRomeo9 : Comunque sia, uno che prima delle elezioni sul palco dichiara “piaccia o meno, Salerno è De Luca” meriterebbe al ma… - mattinodinapoli : Elezioni a Trentinara, Carione confermato sindaco - ultimora_pol : #Elezioni #Amministrative #Campania #Salerno 75 sezioni su 152 scrutinate: Vincenzo #Napoli (#PD-#PSI-#CD-#IV): 5… - mattinodinapoli : Elezioni a Tortorella, Tancredi confermato sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Salerno

Nel capoluogo lombardo s'impone di nuovo Sala, in quello emiliano vince Lepore e in quello campano Manfredi. Da Pordenone a, da Grosseto a Rimini, ecco chi è diventato primo cittadino, fra riconferme e volti nuoviBarbara Gubellini Forse le donne avevano già perso in partenza questeamministrative. Erano solo 30 le candidate sindache, su 162, nelle 19 città capoluogo. Zero ... Rimini, Trieste e. ...Prende colpi, ma non barcolla. Perde supporti, ma tiene saldo l'equilibrio. E non cade. Tutt'altro. Vincenzo Napoli si riconferma sindaco di Salerno al primo turno, dando al Pd il ...StampaGli ebolitani hanno scelto i due candidati che tra quindici giorni si sfideranno al ballottaggio: si tratta di Mario Conte ce Antonio Cuomo, con il primo che è uscito leggermente in vantaggio da ...