Elezioni a Caserta | pasticcio al Comune | elaboratore ko | perse tutte le preferenze

(Di martedì 5 ottobre 2021) Paralisi dello scrutinio per le amministrative aldi. L'elaboratore dell'ufficio elettorale deldiè andato in tilt e sono andati persi tutti i voti con...

APPROFONDIMENTI LEamministrative 2021, tutte le preferenze dei 141 Comuni LE, Marino e Zinzi al ballottaggio LE, Zinzi ...La sfida finale è tra quindici giorni. La corsa a sette per il Comune diseleziona Carlo Marino , centrosinistra, e Gianpiero Zinzi , centrodestra, per l'ultimo duello elettorale. In una città che soffre ormai da un decennio un dissesto finanziario senza fine, dove ...Santa Maria Capua Vetere (Caserta), 5 ottobre 2021 – Amministrative a Santa Maria Capua Vetere,p: arrivano i ringraziamenti agli elettori a chiusura dei seggi ...Trenta sindaci eletti su trentuno Comuni della provincia di Caserta che andavano al voto in questa tornata elettorale amministrativa. Resta da eleggere solo il sindaco del Comune capoluogo, dove Carlo ...