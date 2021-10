Elezioni a Caserta | duello Marino-Zinzi | al ballottaggio decideranno i «civici»

(Di martedì 5 ottobre 2021) La sfida finale è tra quindici giorni. La corsa a sette per il Comune diseleziona Carlo, centrosinistra, e Gianpiero, centrodestra, per l'ultimoelettorale. In...

Advertising

occhio_notizie : Elezioni a Villa di Briano, riconfermato il sindaco Della Corte | I voti - moneypuntoit : ?? Elezioni Caserta 2021, risultati ufficiali candidati e liste: ballottaggio Marino-Zinzi ?? - semplicesai : Caserta speciale elezioni il giorno dopo: Gianpiero Zinzi - Day Italia News - semplicesai : Caserta speciale elezioni il giorno dopo: Carlo Marino - Day Italia News - occhio_notizie : Sessa Aurunca, Lorenzo Di Iorio è il nuovo sindaco | I voti ai candidati -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Caserta

Nelleamministrative c'erano numerosi candidati "vip" schierati nelle liste più diverse. ... Italia viva celebra il successo del sindaco uscente diCarlo Marino, sostenuto al ...La scelta fu spiegata così dall'ex premier Conte ad agosto: 'Non partecipiamo alle. Una ... Cinquestelle assenti anche a, dove i portavoce M5S della provincia, i parlamentari Giuseppe ...Gatto smarrito ritrovato in un seggio elettorale. Gli agenti si sono accorti che era di qualcuno e si sono avvicinati a lui con cautela Era scomparso da quindici giorni senza lasciare traccia del suo ...Elezioni comunali 2021, Gualtieri non ha dubbi. «Noi non faremo apparentamenti ma ci rivolgeremo alle romane e ai romani, partendo dalle elettrici e dagli elettori di Raggi e ...