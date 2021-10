Elezioni a Benevento | Mastella non sfonda | Perifano lo porta al ballottaggio all' ultimo voto

Advertising

anteprima24 : ** Falzarano stravince ad #Airola: tutti i voti dei #Candidati #Consiglieri ** - Labellasospesa : RT @dassste: Pensate che a Benevento Mastella stava x vincere le elezioni..??(tg2)della serie'quando si invocano facce nuove nella politica'… - anteprima24 : ** #Perifano: 'Liberiamo ##Benevento, pronti a voltare pagina' ** - leone52641 : RT @dassste: Pensate che a Benevento Mastella stava x vincere le elezioni..??(tg2)della serie'quando si invocano facce nuove nella politica'… - annamaria_ff : Elezioni Comunali Napoli..si confermano 2 seggi per la lista Riformisti Napoli Viva- Popolari...Benevento il M5Stel… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Benevento

Nelleamministrative c'erano numerosi candidati "vip" schierati nelle liste più diverse. ... Clemente Mastella A, intanto, Clemente Mastella, già sindaco dal 2016, in passato ..., dove il sindaco uscente, l'eterno Clemente Mastella, ha sfiorato l'elezione al primo ... La scelta fu spiegata così dall'ex premier Conte ad agosto: 'Non partecipiamo alle. Una ...Il 3 e il 4 ottobre si è tenuto il primo turno per eleggere il sindaco e il consiglio comunale in 19 capoluoghi di provincia, tra cui sei capoluoghi di regione. Vediamo quante delle 18 città per cui c ...Nella regione di Fico e Di Maio, i pentastellati confermano i voti del 2016 solo a Napoli, mentre registrano un tracollo rispetto alle percentuali plebiscitarie delle politiche 2018. Risultati modesti ...