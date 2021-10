Elezioni 2021, Draghi: “Non credo che il risultato abbia indebolito il governo, ma non so neanche se sia rafforzato” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Lei mi pone tante domande a cui non so dare risposte. Non credo che il risultato delle Elezioni abbia indebolito il governo, ma non so neppure se si sia rafforzato“, così il premier Mario Draghi in conferenza stampa commentando i risultati delle comunali e del loro effetto sull’esecutivo. “È molto complicato – ha continuato – Ho letto e visto gli articoli di oggi, e devo capire la logica di questo. Ma comunque non credo che il governo si sia indebolito”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) “Lei mi pone tante domande a cui non so dare risposte. Nonche ildelleil, ma non so neppure se si sia“, così il premier Marioin conferenza stampa commentando i risultati delle comunali e del loro effetto sull’esecutivo. “È molto complicato – ha continuato – Ho letto e visto gli articoli di oggi, e devo capire la logica di questo. Ma comunque nonche ilsi sia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

