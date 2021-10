El Pais | “Berlusconi | il miglior presidente della storia del calcio”

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Nel pomeriggio del 18 luglio 1986, un elicottero irruppe tra le nuvole del cielo piovoso di Milano al ritmoCavalcata delle Valchirie di Wagner. Atterrò nella vecchia Arena di Milano e le stellesquadra ne uscirono una ad una. Il Milan era fallito da poco e aveva tristemente sofferto in Serie B. Era così brutto che il suo precedente, Giussy Farina, aveva affittato Milanello per celebrare matrimoni e battesimi. Quel pomeriggio, però, le sortisquadra e ladelcambiarono per sempre. Forse anche quelle dell’Italia”. Inizia così il pezzo di Daniel Verdù dedicato da Ela Silvio. Un articolo celebrativo nel quale, “che il suo medico ha sempre detto essere immortale”, ...

Advertising

zazoomblog : El Pais celebra Berlusconi: «Il miglior presidente della storia del calcio» - #celebra #Berlusconi: #miglior - napolista : El Pais celebra #Berlusconi: «Il miglior presidente della storia del calcio» “Ha costruito squadre leggendarie e c… - napolista : «Quando Berlusconi arrivava in elicottero sembrava un dio. Milanello è il paradiso dei calciatori» A El Pais il ra… - ALFO100897 : RT @microcerotis: @carpa2019 @ALFO100897 Se siamo diventati un 'pais de mierda', sappiamo bene a chi dire 'grazie'. GRAZIE a tutti coloro c… - microcerotis : @carpa2019 @ALFO100897 Se siamo diventati un 'pais de mierda', sappiamo bene a chi dire 'grazie'. GRAZIE a tutti co… -

Ultime Notizie dalla rete : Pais Berlusconi

IlNapolista

E che grazie al calcio s'era preso anche tutto il resto: Per Elè stato un visionario. Alla fine degli anni Ottanta sentiva che la Coppa dei Campioni stava morendo. E allora sfidò la ......come Capello o Baresi' In attesa che Milan e Atletico Madrid si ritrovino in Champions Els'è ... Anche lui tra l'altro ricorda: Javi Moreno passò dall'Alavés a San Siro nella stagione ...