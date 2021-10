"È stato spietato", "Giornali giustizialisti": volano stracci su Morisi (Di martedì 5 ottobre 2021) Accesa lite tra Guido Crosetto e il Giornalista Stefano Cappellini sugli attacchi subiti da Luca Morisi da parte degli antagonisti di Salvini Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) Accesa lite tra Guido Crosetto e ilsta Stefano Cappellini sugli attacchi subiti da Lucada parte degli antagonisti di Salvini

Ultime Notizie dalla rete : stato spietato stato spietato ", "Giornali giustizialisti ": volano stracci su Morisi Tra i temi affrontati nell'ultima puntata di Quarta repubblica, oltre al commento alle elezioni amministrative, a quanto ne è conseguito e ne conseguirà, c'è stato anche il cosiddetto "caso Morisi". Il portavoce della Lega è al centro delle cronache da ormai una settimana per una vicenda personale, "irrilevante" a detta degli inquirenti, che è stata però ...

L'editoriale del direttore: Lewis come Ali nel grande match della F.1 Ha trovato in Max l'avversario terrificante, spietato, un palcoscenico mediatico planetario e una ... Nel frattempo nel Mondiale Rally a far saltare sorprendentemente il banco è stato Elfyn Evans . Nel ...

Scandianese spietata ll Brescello subisce e si sfalda in un tempo Massimo Bassi SCANDIANO. Si è rifatta il trucco casalingo, la Scandianese/Casalgrandese, dopo la sconfitta contro il Castellarano, e ne è uscito un volto nuovo, con i tratti del gioco più in ordine e ...

