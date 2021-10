E ora il centrosinistra vuole i voti M5s. Lo Russo: “In molti apprezzano nostra politica” (Di martedì 5 ottobre 2021) Parte la campagna elettorale per il ballottaggio e oltre ai riconfermare i voti già avuti al primo turno si punta a convincere gli indecisi. E in particolare si guarda a quella fetta di votanti che hanno scelto M5s, il 9 per cento: una quota che, come ha ammesso anche la candidata pentastellata Valentina Sganga, potrà essere decisiva per eleggere il nuovo sindaco. E proprio a loro punta il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo: “Noi ci rivolgeremo agli elettori di tutti gli altri 11 candidati sindaco, compresi quelli del Movimento 5 Stelle. Lo faremo sulla base della nostra piattaforma politica che parla di ambiente, giovani, diseguaglianze. Siamo convinti che molti elettori del Movimento 5 Stelle potranno valutare l’ipotesi di sostenere il centrosinistra” ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 5 ottobre 2021) Parte la campagna elettorale per il ballottaggio e oltre ai riconfermare igià avuti al primo turno si punta a convincere gli indecisi. E in particolare si guarda a quella fetta di votanti che hanno scelto M5s, il 9 per cento: una quota che, come ha ammesso anche la candidata pentastellata Valentina Sganga, potrà essere decisiva per eleggere il nuovo sindaco. E proprio a loro punta il candidato delStefano Lo: “Noi ci rivolgeremo agli elettori di tutti gli altri 11 candidati sindaco, compresi quelli del Movimento 5 Stelle. Lo faremo sulla base dellapiattaformache parla di ambiente, giovani, diseguaglianze. Siamo convinti cheelettori del Movimento 5 Stelle potranno valutare l’ipotesi di sostenere il” ...

