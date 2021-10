È durato sei ore il down più lungo mai registrato nella storia dei social | tutti e tre di Mark Zuckerberg

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 ottobre 2021) È stata necessaria l’incursione fisica di un plotone di tecnici che hanno resettato manualmente i server del data center di Santa Clara per rimettere in moto la rete di Facebook, comprese tutte le sue molteplici piattaforme (Whatsapp, Instagram, Messenger, Oculus, il servizio di email del gruppo e tanti altri servizi digitali) scomparse per ore in tutto il Mondo. Il fenomeno ha avuto ripercussionii, economiche e anche politiche. Imprese abituate, dall’India al Brasile, a ricevere gli ordinativi e a fare le consegne comunicando con Facebook si sono bloccate. Bloomberg stima che la perdita economica a livello mondiale sia stata di 160 milioni di dollari per ogni ora di interruzione della connessione digitale. Un danno gravissimo per. Alle 8,40 del mattino in California (le 17,40 del pomeriggio in Italia), ...