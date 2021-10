Duro attacco al nuovo sindaco Manfredi | Scelto da Roma | è nolano e non tifa Napoli

(Di martedì 5 ottobre 2021) Catello Maresca, candidato civico di centrodestra alle elezioni comunali di, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica, dove commenta la sconfitta contro Gaetano, neo-di. Di seguito quanto evidenziato: “Congratulazioni a, ci confronteremo in consiglio comunale. Ma avremo diundi minoranza,da meno di un napoletano su due. Faremo opposizione vera e seria, vigileremo su tutto. Avremo unda, non napoletano maed è anche tifoso della Juventus. Pazienza, ce lo terremo così. Il nostro progetto perva avanti. Adesso mi aspetto che arrivino presto i 5 miliardi ...

