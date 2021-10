Draghi assicura che con il nuovo catasto non cambierà la tassazione (Di martedì 5 ottobre 2021) Nonostante la defezione della Lega in Consiglio dei ministri, Mario Draghi tira dritto e approva il testo sulla delega fiscale, che contiene anche la riforma del catasto contestata dal Carroccio. «Il perché ce lo spiegherà Salvini», ha detto il presidente del Consiglio in conferenza stampa con il ministro dell’Economia Daniele Franco. In merito alla riforma del catasto, Draghi ha assicurato che «nessuno pagherà di più o di meno». E commentando il risultato delle elezioni amministrative, ha ammesso: «Non ha indebolito il governo, ma non so neanche se lo abbia rafforzato». «Questa è una legge delega generale, che poi andrà riempita dei contenuti, che sono i decreti delegati», ha detto il premier. Sui decreti delegati «ci sarà un ulteriore confronto in Parlamento». Non è quindi «l’ultima parola sul fisco, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 ottobre 2021) Nonostante la defezione della Lega in Consiglio dei ministri, Mariotira dritto e approva il testo sulla delega fiscale, che contiene anche la riforma delcontestata dal Carroccio. «Il perché ce lo spiegherà Salvini», ha detto il presidente del Consiglio in conferenza stampa con il ministro dell’Economia Daniele Franco. In merito alla riforma delhato che «nessuno pagherà di più o di meno». E commentando il risultato delle elezioni amministrative, ha ammesso: «Non ha indebolito il governo, ma non so neanche se lo abbia rafforzato». «Questa è una legge delega generale, che poi andrà riempita dei contenuti, che sono i decreti delegati», ha detto il premier. Sui decreti delegati «ci sarà un ulteriore confronto in Parlamento». Non è quindi «l’ultima parola sul fisco, ...

