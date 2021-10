Dossier Alitalia: da gara deserta a nodo CIGS, a che punto siamo? (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Dossier Alitalia è, senza dubbio, tra i più caldi dell’autunno e, per giunta, somiglia sempre più ad un rompicapo. Entro le 14 di ieri. lunedì 4 ottobre, erano attese sul tavolo dei commissari le offerte vincolanti per lo storico brand della vecchia compagnia di bandiera ma, secondo quanto ricostruito da il Corriere della Sera la prima asta sarebbe andata deserta. Nessuna offerta vincolante, dunque, tantomeno da ITA che, del resto, ha sempre giudicato il valore di partenza fuori dal mercato. La base d’asta, infatti, fissata a 290 milioni di euro (oltre IVA e oneri fiscali ai sensi di legge), era già stata definita “irrealistica” dal presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla. “Rende antieconomico l’investimento, non può valere tanto un marchio che ha caratterizzato un’azienda che ha perso tre miliardi e mezzo a livello ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilè, senza dubbio, tra i più caldi dell’autunno e, per giunta, somiglia sempre più ad un rompicapo. Entro le 14 di ieri. lunedì 4 ottobre, erano attese sul tavolo dei commissari le offerte vincolanti per lo storico brand della vecchia compagnia di bandiera ma, secondo quanto ricostruito da il Corriere della Sera la prima asta sarebbe andata. Nessuna offerta vincolante, dunque, tantomeno da ITA che, del resto, ha sempre giudicato il valore di partenza fuori dal mercato. La base d’asta, infatti, fissata a 290 milioni di euro (oltre IVA e oneri fiscali ai sensi di legge), era già stata definita “irrealistica” dal presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla. “Rende antieconomico l’investimento, non può valere tanto un marchio che ha caratterizzato un’azienda che ha perso tre miliardi e mezzo a livello ...

