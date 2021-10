Dopo Non è la Rai si è trasferita negli Stati Uniti e si è dedicata al cinema: a distanza di 30 anni la ritroviamo così, incredibile! (Di martedì 5 ottobre 2021) Tra i talenti nati a Non è la Rai c’era lei: bellissima e carismatica, ha proseguito la sua carriera artistica e rivederla vi sorprenderà. Impossibile dimenticare la sua bellezza quando all’inizio degli anni ’90 la vedevamo ballare nello studio di Non è la Rai: Yvonne Sciò è stata tra le primissime ragazze del celebre programma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 5 ottobre 2021) Tra i talenti nati a Non è la Rai c’era lei: bellissima e carismatica, ha proseguito la sua carriera artistica e rivederla vi sorprenderà. Impossibile dimenticare la sua bellezza quando all’inizio degli’90 la vedevamo ballare nello studio di Non è la Rai: Yvonne Sciò è stata tra le primissime ragazze del celebre programma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fanpage : 'Scimmia di me**a. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti… - Giorgiolaporta : Primi #ExitPoll: #VirginiaRaggi non è più sindaca di #Roma e forse arriva al quarto posto dopo #Calenda. Ma come, e… - carlosibilia : Spero che questi episodi invitino la gente a non votarli. Se oggi non vi rispettano figuratevi dopo, quando già avr… - Tonyo2305 : @GianniMagini Il @pdnetwork non può chiedere aiuto al @Mov5Stelle dopo avere aperto le braccia al peggior politico… - giampaolo_baio : RT @MediasetTgcom24: Cina, dopo Evergrande un altro immobiliarista non rimborsa i bond #Evergrande -