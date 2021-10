Dopo il bla bla bla, è tempo di agire sul clima. Ecco le chance per l’Italia (Di martedì 5 ottobre 2021) A conclusione della Pre Cop di Milano, il ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani ha rilevato come la pressione dei giovani abbia aiutato i ministri a passare dalla protesta alla proposta e ha messo in evidenza che la Cina ha confermato l’impegno (già preso a Parigi) di puntare alla limitazione dell’aumento della temperatura entro 1,5°C. Cingolani ha anche giustamente ricordato che la transizione richiede la riduzione progressiva delle fonti fossili (e in particolare il gas naturale) nell’economia europea attraverso misure concrete e fattibili, ovvero attraverso un piano di medio lungo termine che assicuri gli approvvigionamenti di energia necessari alla trasformazione dell’industria e dell’economia. Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha ricordato l’impegno di riduzione del 55% delle emissioni approvato dalle istituzioni europee e il pacchetto di ... Leggi su formiche (Di martedì 5 ottobre 2021) A conclusione della Pre Cop di Milano, il ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani ha rilevato come la pressione dei giovani abbia aiutato i ministri a passare dalla protesta alla proposta e ha messo in evidenza che la Cina ha confermato l’impegno (già preso a Parigi) di puntare alla limitazione dell’aumento della temperatura entro 1,5°C. Cingolani ha anche giustamente ricordato che la transizione richiede la riduzione progressiva delle fonti fossili (e in particolare il gas naturale) nell’economia europea attraverso misure concrete e fattibili, ovvero attraverso un piano di medio lungo termine che assicuri gli approvvigionamenti di energia necessari alla trasformazione dell’industria e dell’economia. Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha ricordato l’impegno di riduzione del 55% delle emissioni approvato dalle istituzioni europee e il pacchetto di ...

