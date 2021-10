Donny van de Beek | il Milan piomba sull’olandese | le ultime di mercato

(Di martedì 5 ottobre 2021) È unche continua, senza sosta, il suo percorso colossale di crescita. Dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno che ha portato la qualificazione in Champions League dopo il secondo posto in Serie A, i rossoneri di Stefano Pioli hanno ricominciato a giocare benissimo in massima serie piazzandosi nella scia di un Napoli che è riuscito, fin qui, a vincere tutte le partite di campionato. Il Diavolo, escluso il pari in casa della Juventus, si è reso protagonista delle stesso percorso arrivando a meno due dalla vetta in questa sosta. L’appetito vien mangiando ed i dirigenti rossoneri potrebbero pensare al calciorafforzando il centrocampo:van deè entrato nel mirino di Paolo Maldini e Ricky Massara. Possibile colpo di calciovan de ...

Ultime Notizie dalla rete : Donny van

Commenta per primo In scadenza nel 2025 con il Manchester Unitedde Beek potrebbe partire a gennaio: sull'olandese ex Ajax, classe 1997, c'è il forte interesse dell' Everton , che l'ha cercato la scorsa estate e tornerà alla carica nel 2022.... il Manchester United, alle prese col rinnovo tutt'altro che scontato di Paul Pogba e al desiderio di cambiare aria di diversi centrocampisti, su tuttiDe Beek, starebbe seriamente pensando ...Milan, la dirigenza starebbe in questi giorni lavorando a 360 gradi per rinnovare i contratti impellenti e soprattutto trovare rinforzi sul mercato ...Milan su Van de Beek, l’olandese non gioca in Inghilterra e i rossoneri ci pensano per gennaio. Donny Van de Beek è arrivato al Manchester United due estati fa per circa 40 mil ...