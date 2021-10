Donnarumma | duro striscione degli ultras del Milan | ' Uomo di m'

(Di martedì 5 ottobre 2021)O - "o per me è un posto speciale. S. Siro ostile nei miei confronti? Spero di no. Alho dato tutto". L'appello lanciato da Gigialla vigilia della semifinale di Nations ...

Advertising

infoitsport : Donnarumma, un altro duro striscione della Curva Sud: “Uomo di m****” – FOTO - Quintomioo : RT @MilanLiveIT: #Donnarumma, nuovo duro striscione della Curva Sud: 'Uomo di m****' - MilanLiveIT : #Donnarumma, nuovo duro striscione della Curva Sud: 'Uomo di m****' - duppli : Azz se ne parlava oggi… - tackleduro : RT @duppli: Non sono d’accordo coi fischi a #Donnarumma, se a Milano si dovesse contestare un calciatore della Nazionale sarebbe peggio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma duro

...striscione aGli ultras milanisti hanno esposto fuori dall'hotel in cui alloggia la nazionale azzurra uno striscione moltorivolto al portiere del Paris Saint Germain: ", ...F uori dall'hotel in cui alloggia la Nazionale, gli ultras rossoneri hanno infatti appeso uno striscione eloquente: ", a Milano non sarai mai piu' il benvenuto. Uomo di m... ", firmato ...MILANO - Alla vigilia della sfida tra Italia e Spagna, valevole per la semifinale di Nations League, Gigi Donnarumma aveva lanciato un appello ai tifosi del Milan: "S. Siro ostile nei miei confronti?Lo conferma lo striscione apparso su un ponte vicino all'albergo del ritiro della Nazionale a Milano. 'Donnarumma a Milano non sarai mai più il benvenuto. Ma il rischio è che si vada bene oltre dei 's ...