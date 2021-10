Docente demansionata a personale Ata per inidoneità si riprende la cattedra: Ministero condannato dal Tribunale (Di martedì 5 ottobre 2021) Era stata demansionata a personale Ata e dopo due anni torna in cattedra: è quanto accaduto ad una Docente di 50 anni di Aversa, che a causa di un momentaneo problema di afonia era stata "spostata" a personale Ata. Il Tribunale di Napoli ha infatti condannato il Ministero dell'Istruzione a pagare le spese e a reintegrare l'insegnante. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 ottobre 2021) Era stataAta e dopo due anni torna in: è quanto accaduto ad unadi 50 anni di Aversa, che a causa di un momentaneo problema di afonia era stata "spostata" aAta. Ildi Napoli ha infattiildell'Istruzione a pagare le spese e a reintegrare l'insegnante. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Docente demansionata a personale Ata per inidoneità si riprende la cattedra: Ministero condannato dal Tribunale - orizzontescuola : Docente demansionata a personale Ata per inidoneità si riprende la cattedra: Ministero condannato dal Tribunale - ViviCampania : Docente 'demansionata' a personale Ata fa ricorso e lo vince - - AppiaPolis : New post (DOCENTE DI ISTITUTO SUPERIORE DEMANSIONATA A PERSONALE ATA, ACCOLTO IL RICORSO E REINTEGRATA) has been pu… - Casertasera : DOCENTE DI UN ISTITUTO SUPERIORE DEMANSIONATA A PERSONALE ATA. ACCOLTO IL RICORSO DELL’’AVVOCATO DE CRESCENZO -