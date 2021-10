Discoteche e Covid-19: Cts consiglia riapertura in zona bianca, capienza 35% al chiuso e 50% all’aperto (Di martedì 5 ottobre 2021) Obbligatorio l'utilizzo del Green pass e della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione del ballo, paragonabile alle attività fisiche al chiuso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 ottobre 2021) Obbligatorio l'utilizzo del Green pass e della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione del ballo, paragonabile alle attività fisiche alL'articolo proviene da Firenze Post.

