Discarica abusiva a Marino: carcasse d'auto e rifiuti pericolosi (FOTO) (Di martedì 5 ottobre 2021) Riparavano gli autoveicoli senza alcuna autorizzazione amministrative in un'area di 2.500 metri quadrati, che avevano trasformato in una vera e propria Discarica abusiva. E' questo quello che è stato scoperto a Marino, ai Castelli Romani, dal Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri una persona per i reati di inquinamento ambientale e gestione non autorizzata dei rifiuti. Durante il consueto pattugliamento del territorio, l'attenzione delle Fiamme Gialle del Gruppo di Frascati è stata attratta dal via vai di autovetture nei pressi di un sito isolato, dove gli accertamenti preliminari svolti hanno consentito di individuare un'officina completamente abusiva.

