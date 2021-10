Detto Fatto cambia orario, Bianca Guaccero non resiste: “Mi confondo” (Di martedì 5 ottobre 2021) Bianca Guaccero si è spazientita, nella puntata di oggi, a causa dei continui cambiamenti di orario di Detto Fatto. La conduttrice ammette: “Mi confondo” E’ un periodo pieno dal punto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 5 ottobre 2021)si è spazientita, nella puntata di oggi, a causa dei continuimenti didi. La conduttrice ammette: “Mi” E’ un periodo pieno dal punto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

borghi_claudio : ...La tendenza va detto è la stessa ovunque per la dx, anche per Trump i centri urbani hanno fatto la differenza co… - SkyTG24 : “Il centrosinistra non è mai arrivato a vincere al primo turno dal 1993, cioè da quando c'è l'elezione diretta del… - Adnkronos : #NoGreenpass, vicequestore #NunziaAlessandraSchiliro: 'Ho solo detto che intendo rispettare il giuramento fatto sul… - V4LENT1N3_ : @91LouisCatboy amore non dirmi che è per quello che hai detto perché se si hai fatto solo che bene - nonsochemttere : @froggrylarana anche ma letteralmente tutte e 8 le mie amiche più strette il fatto è che hanno letto tutte tranne 1… -