Deschamps: «La Francia farà di tutto per vincere la Nations League» (Di martedì 5 ottobre 2021) “C’è un titolo in palio, abbiamo una semifinale da giocare contro una delle migliori squadre del mondo. Con Italia e Spagna dall’altra parte, siamo in quattro a lottare per questo titolo”. Lo ha detto Didier Deschamps, Ct della Francia, parlando in vista della semifinale di Nations League contro il Belgio. “Abbiamo fatto di tutto per qualificarci a questa fase finale in un girone molto duro. Vogliamo vincere questo titolo”, ha aggiunto. “Prima c’erano solo due titoli in palio: gli Europei e la Coppa del Mondo. Adesso c’è la Nations League. Questo è il nostro obiettivo”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) “C’è un titolo in palio, abbiamo una semifinale da giocare contro una delle migliori squadre del mondo. Con Italia e Spagna dall’altra parte, siamo in quattro a lottare per questo titolo”. Lo ha detto Didier, Ct della, parlando in vista della semifinale dicontro il Belgio. “Abbiamo fatto diper qualificarci a questa fase finale in un girone molto duro. Vogliamoquesto titolo”, ha aggiunto. “Prima c’erano solo due titoli in palio: gli Europei e la Coppa del Mondo. Adesso c’è la. Questo è il nostro obiettivo”, ha aggiunto.

