Deschamps | “Il mio calcio ha un’anima anche italiana Pogba? Un leader”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Didier. commissario tecnico della Francia, è intervenuto ai microfoni de La Stampa per un’interessante intervista. L’ex allenatore della Juventus si è soffermato sui suoi trascorsi a Torino, sulla sua squadra e su Paul. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. Sull’esperienza in bianconero “A Torino, in sei anni bellissimi, ho trovato tutto ciò che volevo. Cultura della vittoria e clima familiare”. Sulla Francia “Il mioha. Una parte di me sarà sempre azzurra, la mia vita è stata segnata dal passaggio da voi”. Su“È uncomunicativo senza bisogno di tante parole. Nella Francia lega le generazioni. Fa parte di una élite che può far vincere la squadra da solo, ma sa di dover dipendere dai ...

Il ct della Francia , Didier, torna a parlare del suo passato bianconero in vista della ... 'Dopo cinque anni da calciatore ho interrotto ilpercorso da allenatore. Quando ho preso ...FRANCIA E ITALIA - Thuram ha fatto un parallelo tra il flop della formazione die il ... Theo Hernandez mi piace, lo conosco bene perché è stato configlio in nazionale. Sarà una bella ...Intervista tout court a La Stampa per il ct della Francia Didier Deschamps. Tra il suo futuro ("dopo il Qatar cambierò") e quello.Intervista a Deschamps sulle gare in Italia. Italia? «Una parte di me è italiana. Sei anni in una vita sono pochi ma nel calcio sono tantissimi, mezza carriera. Sono marchiato d ...