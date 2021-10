“Denunciato dai carabinieri”. Pippo Franco, l’accusa: “Green pass falso” (Di martedì 5 ottobre 2021) Occhi puntati su Pippo Franco al centro, come spiega il Corriere della Sera, di una brutta storia. L’attore sarebbe infatti stato Denunciato. La notizia arriva a poche ore dalla chiusura della tornata elettorale che lo ha visto scendere in campo tra le fila di Fratelli d’Italia a Roma, candidato consigliere per Michetti sindaco. Alquanto deludente il risultato per l’attore, classe 1940, capace di raccogliere appena 32 voti in tutta la città. Non era la prima volta, in politica, per il popolare cabarettista e conduttore televisivo. Si era candidato, sempre a Roma, alle primarie di Fratelli d’Italia per le comunali del 2013. Prima ancora, aveva tentato di entrare in Parlamento nel 2006, candidato con la Casa nelle Libertà. Nonostante un pesante endorsement di Giulio Andreotti, Franco non venne eletto. Oggi, al terzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Occhi puntati sual centro, come spiega il Corriere della Sera, di una brutta storia. L’attore sarebbe infatti stato. La notizia arriva a poche ore dalla chiusura della tornata elettorale che lo ha visto scendere in campo tra le fila di Fratelli d’Italia a Roma, candidato consigliere per Michetti sindaco. Alquanto deludente il risultato per l’attore, classe 1940, capace di raccogliere appena 32 voti in tutta la città. Non era la prima volta, in politica, per il popolare cabarettista e conduttore televisivo. Si era candidato, sempre a Roma, alle primarie di Fratelli d’Italia per le comunali del 2013. Prima ancora, aveva tentato di entrare in Parlamento nel 2006, candidato con la Casa nelle Libertà. Nonostante un pesante endorsement di Giulio Andreotti,non venne eletto. Oggi, al terzo ...

Corriere : Pippo Franco, il comico che si è candidato con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denunciato per il posses… - La7tv : #la7retweet Pippo Franco, il comico che si è candidato a Roma con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denun… - miconsentatwitt : RT @ilGatt0Pardo: #PippoFranco denunciato per il possesso di un green pass falso dai Carabinieri del NAS. Non è uno scherzo, sono stati pro… - Renato47Rm : RT @ilGatt0Pardo: #PippoFranco denunciato per il possesso di un green pass falso dai Carabinieri del NAS. Non è uno scherzo, sono stati pro… - urturino : RT @ilGatt0Pardo: #PippoFranco denunciato per il possesso di un green pass falso dai Carabinieri del NAS. Non è uno scherzo, sono stati pro… -