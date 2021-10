Delega fisco | Letta riunisce ministri Pd | ennesimo strappo Lega

Advertising

borghi_claudio : Se quello che si legge nella BOZZA ?? della legge delega sul Fisco è vero e contiene iva e catasto significa semplic… - TgLa7 : ??#Fisco: governo approva la delega per la riforma nonostante l'assenza dei ministri della Lega contrari alla riform… - massimobitonci : #RiformaCatasto e #fisco, la delega fiscale sul tavolo del governo. «Per noi la riforma del catasto in questo modo… - mauromagistri : RT @borghi_claudio: Se quello che si legge nella BOZZA ?? della legge delega sul Fisco è vero e contiene iva e catasto significa semplicemen… - iColomboA : Te pensa che c’è gente che rimpiange Gonde -

Ultime Notizie dalla rete : Delega fisco

Oggi durante la riunione del Consiglio dei ministri sullafiscale, non ha partecipato la ... Tra i dubbi sollevati nello specifico sulanche quello delle coperture necessarie per dare ...... 'L'ULTIMA PAROLA SULNON È ANCORA DETTA' Il premier Mario Draghi ricorda in conferenza stampa che sulla riforma delci saranno ulteriori spazi di confronto . 'Questa è una legge, ...Sui decreti ci saranno ulteriori momenti di confronto, la stessa legge delega sarà oggetto di confronto in Parlamento. Questo è molto importante, perché uno può avere la sensazione che si tratti ...Non è revisione del catasto ma una riformulazione, il governo si impegna ad accatastare tutto quello che non è accatastato, terreni, abitazioni, e procede a una revisione delle rendite catastali adegu ...