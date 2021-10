Delega fiscale, Salvini si oppone. La rappresaglia della Lega dopo il flop elettorale (Di martedì 5 ottobre 2021) La batosta è stata forte, la rappresaglia non si è fatta attendere. In questi minuti, mentre a Palazzo Chigi è convocata la cabina di regia che precede il cdm sulla DeLega fiscale, Matteo Salvini muove le truppe contro il governo. Perplessità, una DeLega da approfondire. Con questo alibi il leader della Lega sta chiedendo ai ministri di prendere tempo. Tanto che circola questa voce: la DeLegazione del Carroccio potrebbe non votare la DeLega fiscale in consiglio dei ministri. Andando così verso un'astensione. Un film già visto, la scorsa primavera, sul coprifuoco alle 23. Salvini è in difficoltà: il tracollo elettorale ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) La batosta è stata forte, lanon si è fatta attendere. In questi minuti, mentre a Palazzo Chigi è convocata la cabina di regia che precede il cdm sulla, Matteomuove le truppe contro il governo. Perplessità, unada approfondire. Con questo alibi il leadersta chiedendo ai ministri di prendere tempo. Tanto che circola questa voce: lazione del Carroccio potrebbe non votare lain consiglio dei ministri. Andando così verso un'astensione. Un film già visto, la scorsa primavera, sul coprifuoco alle 23.è in difficoltà: il tracollo...

