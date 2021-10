Dazn: «CDN Edge funzionanti, investiti tre milioni per potenziare la rete» (Di martedì 5 ottobre 2021) Dazn ha desiderato precisare in merito ai problemi che hanno investito i propri clienti durante il turno infrasettimanale della Seire A di fine settembre.«L’incidente del 23 settembre scorso, come Leggi su digital-news (Di martedì 5 ottobre 2021)ha desiderato precisare in merito ai problemi che hanno investito i propri clienti durante il turno infrasettimanale della Seire A di fine settembre.«L’incidente del 23 settembre scorso, come

Advertising

flavioluciani81 : @antonen76 Quel picco è relativo alle partite di calcio di ieri sera e quindi la distribuzione di DAZN attraverso le CDN presenti qui. - LucaGiovagnoni : @TwtFab77 @DAZN_IT Il problema non è la fibra ma la CDN (macchinario proprietario di DAZN o affittato) con cui veng… - cecileenparis : @steferrari85 @CalcioFinanza Dazn non ha abbastanza cdn .sai quanti *ripetitori* necessiti per trasmettere live in… -

Ultime Notizie dalla rete : Dazn CDN I problemi di Dazn: rimborso in arrivo? Questa novità ha spinto tantissime persone a voler acquistare il proprio abbonamento di Dazn, ... è l'utilizzo delle Content Delivery Network ( CDN ). Si tratta di un sistema distributivo globale che ...

Infinity+ regala 15 giorni per i problemi tecnici Quasi contemporaneamente a DAZN , anche Mediaset ha comunicato che gli utenti riceveranno 15 giorni di visione gratuita , come ...risolto il problema (quasi certamente dovuto al sovraccarico delle CDN), ...

Dazn: «Investiti tre milioni per potenziare la rete» Calcio e Finanza Dazn: «CDN Edge funzionanti, investiti tre milioni per potenziare la rete» DAZN ha desiderato precisare in merito ai problemi che hanno investito i propri clienti durante il turno infrasettimanale della Seire A di fine ...

Dazn: «Abbiamo investito tre milioni per potenziare la rete» In una nota la risposta all'articolo di qualche giorno fa su Il Domani: «Il processo di digitalizzazione è una realtà in cui tutti sono chiamati a impegnarsi» ...

Questa novità ha spinto tantissime persone a voler acquistare il proprio abbonamento di, ... è l'utilizzo delle Content Delivery Network (). Si tratta di un sistema distributivo globale che ...Quasi contemporaneamente a, anche Mediaset ha comunicato che gli utenti riceveranno 15 giorni di visione gratuita , come ...risolto il problema (quasi certamente dovuto al sovraccarico delle), ...DAZN ha desiderato precisare in merito ai problemi che hanno investito i propri clienti durante il turno infrasettimanale della Seire A di fine ...In una nota la risposta all'articolo di qualche giorno fa su Il Domani: «Il processo di digitalizzazione è una realtà in cui tutti sono chiamati a impegnarsi» ...