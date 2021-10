Dazn: «Abbiamo investito tre milioni per potenziare la rete» (Di martedì 5 ottobre 2021) Qualche giorno fa, su Il Domani, è stata pubblicata una pagina sui disservizi Dazn nella trasmissione delle partite. La causa era stata indicata nei problemi strutturali legati alla rete italiana. Un esperto diceva: «Dazn? Servirebbero circa cento cache, una a provincia italiana, per avere una qualità ottimale». Oggi Dazn risponde all’articolo con una nota. “L’incidente del 23 settembre scorso, come immediatamente comunicato, non è dipeso in alcun modo dalla struttura della rete ma da un problema di rilascio di un aggiornamento dell’app con ripercussioni non solo in Italia, ma in altri paesi in cui il servizio Dazn è presente. Per quanto riguarda il lavoro e gli investimenti fatti di Dazn nel corso di questi mesi, ci teniamo a precisare che le Dazn ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 ottobre 2021) Qualche giorno fa, su Il Domani, è stata pubblicata una pagina sui disservizinella trasmissione delle partite. La causa era stata indicata nei problemi strutturali legati allaitaliana. Un esperto diceva: «? Servirebbero circa cento cache, una a provincia italiana, per avere una qualità ottimale». Oggirisponde all’articolo con una nota. “L’incidente del 23 settembre scorso, come immediatamente comunicato, non è dipeso in alcun modo dalla struttura dellama da un problema di rilascio di un aggiornamento dell’app con ripercussioni non solo in Italia, ma in altri paesi in cui il servizioè presente. Per quanto riguarda il lavoro e gli investimenti fatti dinel corso di questi mesi, ci teniamo a precisare che le...

Advertising

napolista : Dazn: «Abbiamo investito tre milioni per potenziare la rete» In una nota la risposta all’articolo di qualche giorn… - Virginius17 : RT @OmsCose: Ieri abbiamo assistito alla rivincita di dazn, ma soprattutto del nostro amato internet Explorer. Bill ha goduto e non poco.… - OmsCose : Ieri abbiamo assistito alla rivincita di dazn, ma soprattutto del nostro amato internet Explorer. Bill ha goduto e… - BeppeViola_fc : Ieri sera su Dazn ho dato uno sguardo ai mondiali di taglio della legna ché c'era pure un italiano. Con ascia, moto… - Milan1899Djoko : ULTIMA ORA!!! LE PAROLE DI #Zuckerberg : 'Ci scusiamo per il disagio, ma abbiamo affidato tutto ai tecnici di #Dazn… -