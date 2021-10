Dayane Mello: dopo le molestie a La Fazenda, la preoccupante notizia (Di martedì 5 ottobre 2021) dopo l’espulsione da La Fazenda per le molestie a Dayane Mello, Nego Do Borel ha fatto il tifo per la modella ed ha anche cercato di difendersi da quanto successo. Improvvisamente, la madre ha denunciato la scomparsa: ecco cosa è successo. Forse anche la pressione mediatica fatta da Le Iene ha convinto la redazione de L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 ottobre 2021)l’espulsione da Laper le, Nego Do Borel ha fatto il tifo per la modella ed ha anche cercato di difendersi da quanto successo. Improvvisamente, la madre ha denunciato la scomparsa: ecco cosa è successo. Forse anche la pressione mediatica fatta da Le Iene ha convinto la redazione de L'articolo proviene da Inews.it.

redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - _fr4ncesc0 : RT @trashtvstellare: Elodie commenta il servizio su Dayane Mello #leiene - KauannyMedeiroz : RT @trashtvstellare: Elodie commenta il servizio su Dayane Mello #leiene - Becca943 : @Mello_juras Ah no? Tu come lo chiami il seguire e votare per un programma che ha insabbiato uno stupro, dove conco… - reesebangtan : RT @redazioneiene: .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi con @ro… -