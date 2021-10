Davide Silvestri contro le sorelle Selassié | “Mi hanno offeso | ma si rovinano da sole”

Leggi su biccy

(Di martedì 5 ottobre 2021) La scorsa settimana Lulùhadandogli della me**a, mentre sua sorella Clarissa gli ha dato del falso maleducato aggiungendo anche che l’avrebbe travolto come un treno. Ieri Alfonso Signorini ha mostrato in diretta i filmati in cui le principessesparlato del loro coinquilino, che però non ha reagito agli insulti. Dopo la puntataha spiegato ad Alex Belli come mai è rimasto in silenzio. “Avrei preferito fossero venute da me a chiedermi scusa per le offese. Magari potevano dirmi ‘scusa per averti dato della me**a, adesso nominaci pure, ma è stato un nostro momento di sfogo’. – riporta Biccy – Invece nulla, fanno anche le vittime. Il fatto che sono giovani non è una scusante, non glielo perdono. Se continuano così si ...