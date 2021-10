Dante, il padre della patria: in arrivo il secondo numero della collana “I Grandi Italiani” (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – Islamofobo e antisemita: è questa l’immagine di Dante ai tempi della «cultura della cancellazione». In un’epoca di fango come questa, del resto, non c’era altro da aspettarsi. Eppure, deliri politicamente corretti a parte, l’Alighieri continua a ergersi, ancora oggi, come un gigante in un mondo di nani. Malgrado vari tentativi maldestri di rimozione, infatti, Dante viene tuttora studiato nelle nostre scuole, seppur distrattamente e di malavoglia. E se ciò accade, è perché molti professori di lettere lo trattano come un reperto da museo, anziché come l’anima viva della nazione. Ed è proprio a questo padre della patria che il Primato Nazionale ha voluto dedicare il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – Islamofobo e antisemita: è questa l’immagine diai tempi«culturacancellazione». In un’epoca di fango come questa, del resto, non c’era altro da aspettarsi. Eppure, deliri politicamente corretti a parte, l’Alighieri continua a ergersi, ancora oggi, come un gigante in un mondo di nani. Malgrado vari tentativi maldestri di rimozione, infatti,viene tuttora studiato nelle nostre scuole, seppur distrattamente e di malavoglia. E se ciò accade, è perché molti professori di lettere lo trattano come un reperto da museo, anziché come l’anima vivanazione. Ed è proprio a questoche il Primato Nazionale ha voluto dedicare il ...

