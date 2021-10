Dall’8 ottobre “Franco Battiato | The Complete Collection” l’intera discografia dell’artista 36 album con contenuti esclusivi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 ottobre 2021)THELacompleta da studio e live(36) disponibile per la prima volta in uno straordinario cofanetto da collezione conL’8il primo CD, “LA VOCE DEL PADRONE”, a 40 anni dalla sua pubblicazione Per celebrare il genio e l’estro di uno dei più amati ed ammirati artisti italiani, esce “: The”. Uno straordinario cofanetto da collezione che, per la prima volta in edicola, raccoglie in 36 uscitedelle opere di musica leggera del Maestro, recentemente scomparso. L’eccezionale ...