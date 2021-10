Da Vittorio Feltri a Pippo Franco | dall' ex miss Italia a Rachele Mussolini | i top e i flop delle amministrative

Advertising

fattoquotidiano : Milano, parla il consigliere comunale Vittorio Feltri (il più votato di Fratelli d’Italia): “Non so se ci andrò mai… - ilfoglio_it : Sala a Milano ha vinto al primo turno. 'Salvini ha sbagliato. Ormai rovina ogni cosa che tocca. Sbaglia anche quand… - lmisculin : La battaglia delle preferenze fra i due strafavoriti della vigilia, @PierMaran del PD e @SardoneSilvia della Lega,… - Marco_Borrelli : @fattoquotidiano Ottimo Vittorio Feltri lo spighi ai suoi elettori che pur candidandosi non ne capisce niente e non… - StefanoGreco7 : La serietà, poveracci quelli che l'hanno votato Milano, parla il consigliere comunale Vittorio Feltri (il più vota… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Feltri

Tra i candidati 'famosi' si può invece dire soddisfatto il giornalista, capolista di Fratelli d'Italia alle comunali di Milano: ha ottenuto 2.268. A differenza dell' ex ciclista ...Alcuni risultati top, altri flop. Si può sintetizzare così l'andamento dei candidati vip alle elezioni amministrative di domenica e lunedì. A Milano, il giornalista, capolista di Fratelli d'Italia, ha ottenuto 2.268 preferenze. Mentre si è fermato a 135 consensi l'ex ciclista Gianni Bugno, candidato in una delle otto liste a sostegno di Beppe Sala,...Flop per due ex calciatori della Roma candidati nella capitale, ko a Torino per i frontman di Righeira e Subsonica. Ecco la lista dei volti noti promossi o bocciati nell'ultima tornata elettorale.Con Feltri era a processo, per omesso controllo, anche il direttore responsabile del quotidiano Pietro Senaldi, condannato con una multa di 5.000 euro pena sospesa. La Procura aveva chiesto la condann ...