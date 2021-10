Da un’idea di Junior Cristarella nasce Sbircia la Notizia Magazine

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ottobre 2021-Il mondo del digitale ha dato modo a tutti quelli che hanno una tastiera e un minimo di dimestichezza con il PC di aprire un blog o un sito web ma è davvero questa la vera informazione? Ovviamente no! Lo sanno bene i giornalisti che ogni anno si battono per difendere le proprie competenze e i numerosi anni di studio. Alle chiacchiere c’è chi però preferisce la concretezza: stiamo parlando di Massimiliano Orestano, giornalista specializzato che ha deciso di seguire la propria passione per la scrittura dando vita ala, una nuova testata giornalistica online a cui non saprete resistere una volta sfogliato. La capacità di Massimiliano Orestano, lo ricordiamo, giornalista e fondatore della ...