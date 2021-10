Da Raggi ad Appendino, così le donne spariscono dalla prima fila della politica (Di martedì 5 ottobre 2021) La storia è vecchia ma tristemente attuale e confermata dall’ultima tornata elettorale: alle donne in Italia non vengono affidati ruoli di potere e lo si evince dal fatto che in nessun capoluogo di provincia in cui si è andati al voto nello scorso weekend è stata eletta una donna. E sarà vero che nel misurare la parità di genere nella politica di un Paese non ci si può limitare a una questione quantitativa, ma è altrettanto evidente che qualcosa non sta funzionando se nei 20 capoluoghi di provincia al voto si sono presentate solo 29 donne su 164 candidati sindaci e nessuna sia stata eletta. Trovare donne nelle principali posizioni di potere, soprattutto nei più importanti incarichi di governo in Italia, è ancora difficile, nonostante le cose siano leggermente migliorate nel corso degli anni. Nella ... Leggi su tpi (Di martedì 5 ottobre 2021) La storia è vecchia ma tristemente attuale e confermata dall’ultima tornata elettorale: allein Italia non vengono affidati ruoli di potere e lo si evince dal fatto che in nessun capoluogo di provincia in cui si è andati al voto nello scorso weekend è stata eletta una donna. E sarà vero che nel misurare la parità di genere nelladi un Paese non ci si può limitare a una questione quantitativa, ma è altrettanto evidente che qualcosa non sta funzionando se nei 20 capoluoghi di provincia al voto si sono presentate solo 29su 164 candidati sindaci e nessuna sia stata eletta. Trovarenelle principali posizioni di potere, soprattutto nei più importanti incarichi di governo in Italia, è ancora difficile, nonostante le cose siano leggermente migliorate nel corso degli anni. Nella ...

