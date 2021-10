Da manager a sindaco da record | l' ascesa di Beppe Sala

(Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Giuseppericonquista senza neanche dover andare al ballottaggio, la poltrona di primo cittadino di Milano. Un risultato da '' che nessuno prima di lui nel centrosinistra aveva mai ottenuto. Un successo personale e politico per chi, al suo 'debutto' 5 anni fa si era definito "unprestato alla politica". La sua carriera Inizia in azienda, alla Pirelli, dove ricopre diversi incarichi. In particolare, nel 1994 è direttore del controllo di gestione e della pianificazione strategica del settore pneumatici e nel 1998 amministratore delegato della Pirelli Tyre. Nel 2001 ricopre l'incarico di vicepresidente senior, responsabile delle strutture industriali e logistiche del settore pneumatici. Un anno dopo lascia quel settore per le telecomunicazioni e assume la carica di chief financial officer (CFO) di Tim. Dal 2003 ...

Beppe Sala è di nuovo sindaco con un risultato netto già al primo turno, "storico" come lo definisce lo stesso primo cittadino. Un trionfo per l'ex manager Expo. Dalla Pirelli al posto di primo cittadino e guida di Milano con la svolta arrivata grazie all'Expo, nel 2013, da commissario straordinario. Un ruolo che gli ha dato una grande notorietà internazionale.