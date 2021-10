“Cuadrado è come la Cagnotto. Merita 27 giornate di squalifica!”, la dura accusa dello showman (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo showman, di risaputa fede interista, Francesco Facchinetti ha deciso di intervenire a gamba tesa su Juan Cuadrado. Il cantante, ospite nell’ultima puntata di Tiki Taka, ha criticato il modo di giocare, per lui scorretto, del calciatore della Juventus: Juan Cuadrado «Cuadrado è un grande giocatore ma gli possiamo dare 27 giornate di squalifica? Se fosse nell’Nba, Cuadrado prenderebbe 27 giornate di squalifica. È un giocatore insopportabile Cuadrado, è bravissimo ma è un giocatore che andrebbe preso a calci nel culo. Cuadrado non è un cascatore, è la Cagnotto. E si arrabbia pure quando non gli danno rigore, è la Cagnotto. Insopportabile. E non è vero che gli altri attaccanti fanno tutti ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo, di risaputa fede interista, Francesco Facchinetti ha deciso di intervenire a gamba tesa su Juan. Il cantante, ospite nell’ultima puntata di Tiki Taka, ha criticato il modo di giocare, per lui scorretto, del calciatore della Juventus: Juanè un grande giocatore ma gli possiamo dare 27di squalifica? Se fosse nell’Nba,prenderebbe 27di squalifica. È un giocatore insopportabile, è bravissimo ma è un giocatore che andrebbe preso a calci nel culo.non è un cascatore, è la. E si arrabbia pure quando non gli danno rigore, è la. Insopportabile. E non è vero che gli altri attaccanti fanno tutti ...

