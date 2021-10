Cristina Fantoni: età, altezza, peso, marito collega e figli della giornalista del Tg La7 (Di martedì 5 ottobre 2021) Sì è laureata in Scienze Politiche presso la prestigiosa Luiss, indirizzo Relazioni Internazionali, con un’interessante tesi sul Linguaggio verbale e non verbale del calcio. Cristina Fantoni ha avuto le idee chiare da subito e difatti, nel 1996, è entrata nella redazione di Tmc come conduttrice del telegiornale sportivo. Ora è una delle giornaliste più note della tv. Durante il suo primo lavoro ha avuto la possibilità di seguire in qualità d’inviata due Campionati mondiali di sci alpino, il primo a Sestiere e l’altro a Vail-Beaver Creek in Colorado e, in quest’ultima occasione, ha conosciuto quello che ora è suo marito e padre dei suoi figli. Negli anni ha seguito i Mondiali del 1998, i mitici del 2006 e, nello stesso anno, anche le Olimpiadi invernali di Torino e molte altre gare indimenticabili. ... Leggi su tuttivip (Di martedì 5 ottobre 2021) Sì è laureata in Scienze Politiche presso la prestigiosa Luiss, indirizzo Relazioni Internazionali, con un’interessante tesi sul Linguaggio verbale e non verbale del calcio.ha avuto le idee chiare da subito e difatti, nel 1996, è entrata nella redazione di Tmc come conduttrice del telegiornale sportivo. Ora è una delle giornaliste più notetv. Durante il suo primo lavoro ha avuto la possibilità di seguire in qualità d’inviata due Campionati mondiali di sci alpino, il primo a Sestiere e l’altro a Vail-Beaver Creek in Colorado e, in quest’ultima occasione, ha conosciuto quello che ora è suoe padre dei suoi. Negli anni ha seguito i Mondiali del 1998, i mitici del 2006 e, nello stesso anno, anche le Olimpiadi invernali di Torino e molte altre gare indimenticabili. ...

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Fantoni Maratona Mentana, la strigliata del conduttore all'inviata: "Come Barbara d'Urso" A Cristina Fantoni, che era in attesa del sindaco Sala a Milano e aveva sottolineato la folla eccessiva fuori al quartier generale, ha detto: 'Non mi è sfuggito dalle tue parole tutto il disappunto ...

Tutta l'atletica del Festival dello Sport Tanto spazio anche per il mondo paralimpico: l'auditorium Santa Chiara, con la regia dei giornalisti Claudio Arrigoni e Cristina Fantoni, spalanca le braccia al 'Terzetto delle meraviglie' Ambra ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Cristina Fantoni: età, altezza, peso, marito collega e figli della giornalista del Tg La7 Chi è la giornalista del Tg La7 Cristina Fantoni: quanti anni ha, quanto è alta e quanto pesa. Chi è il marito, i figli, dov'è nata ...

Maratona Mentana, la strigliata del conduttore all'inviata: "Come Barbara d'Urso" “Hai delle luci che nemmeno Barbara D’Urso”. Enrico Mentana tira una frecciatina con tutto l’arco all’invita Marinella Aresta. In occasione delle elezioni amministrative 2021, il direttore del TGLA7 h ...

