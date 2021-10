Crisi energetica e caro bollette | il piano dell’Europa per il futuro

(Di martedì 5 ottobre 2021) Costo dellealle stelle, benzina in salita, materie prime sempre più difficili da reperire: è il risultato dellache si sta affacciando sul mondo, e in modo particolare in Europa, e che rischia in primis di abbatersi sulla qualità di vita dei cittadini, sia per la disponibilità dei servizi che per i relativi costi. Un problema che governi nazionali e Unione europea hanno già dovuto iniziare ad affrontare, con un ottica che guardi all’immediato ma anche alprossimo, ed alla struttura di approvvigionamento dei paesi del Vecchio Continente. Riserve strategiche L’Unione europea continua a monitorare l’impennata dei prezzi dell’energia e potrebbe presto intervenire sul fronte delle riserve strategiche europee di gas. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der ...

Ma permangono alcuni elementi di criticità, anche legati al contesto internazionale come i rischi die di carenza di materie prime". Questo il quadro che emerge dalla memoria ...Ma permangono alcuni elementi di criticita', anche legati al contesto internazionale (rischi die di carenza di materie prime)'. Emerge dalla memoria illustrata oggi in Parlamento, ...Ancora rincari per gli automobilisti italiani. Mentre in Gran Bretagna un quarto dei distributori è a secco per la crisi della distribuzione del carburante dovuta alla mancanza di autotrasportatori ch ...Arriva anche in Toscana “Scelta rinnovabile”, la nuova iniziativa lanciata da Enel – il più grande operatore al mondo nell’ambito Fer – per permettere ai ...