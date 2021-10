Cricket, Europei T10 2021: l’Italia batte la Spagna per 180/6-84/8 (Di martedì 5 ottobre 2021) l’Italia centra oggi (nell’unico incontro odierno) la prima vittoria nella fase finale degli Europei T10 di Cricket, con il girone conclusivo scattato ieri a Malaga, in Spagna: la selezione azzurra dopo essere stata battuta dal Belgio e dai Paesi Bassi XI, supera infatti la Spagna padrona di casa per 180/6-84/8. La nazionale italiana, qualificata dal Girone C dopo la sconfitta nella finale del raggruppamento contro l’Inghilterra, ha battuto stamane la selezione vincitrice del Girone A e vede così migliorare la situazione nella Pool conclusiva della manifestazione, complicata dall’inatteso successo dell’Austria su Paesi Bassi XI. Del raggruppamento, inoltre, fa parte anche Inghilterra XI: gli azzurri concluderanno domani, mercoledì 6, gli incontri del girone, giocando proprio con Inghilterra XI alle ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021)centra oggi (nell’unico incontro odierno) la prima vittoria nella fase finale degliT10 di, con il girone conclusivo scattato ieri a Malaga, in: la selezione azzurra dopo essere stata battuta dal Belgio e dai Paesi Bassi XI, supera infatti lapadrona di casa per 180/6-84/8. La nazionale italiana, qualificata dal Girone C dopo la sconfitta nella finale del raggruppamento contro l’Inghilterra, ha battuto stamane la selezione vincitrice del Girone A e vede così migliorare la situazione nella Pool conclusiva della manifestazione, complicata dall’inatteso successo dell’Austria su Paesi Bassi XI. Del raggruppamento, inoltre, fa parte anche Inghilterra XI: gli azzurri concluderanno domani, mercoledì 6, gli incontri del girone, giocando proprio con Inghilterra XI alle ...

