Covid Toscana 5 ottobre | 154 nuovi casi

Advertising

MatteoBilli72 : @LucaGras Qui mi pare sia spiegata la differenza (non di poco conto): - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Bollettino 4 Ottobre - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Bollettino 4 Ottobre - bettyprozac : RT @infoitinterno: TOSCANA, Covid-19: oggi 131 nuovi casi e 4 decessi - alabbabubba : RT @Angela300564201: IlCuoioInDiretta: Un farmaco contro il Covid realizzato in Toscana: c'è l'ok di Aifa - IlCuoioInDiretta. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

, i dati del 4 ottobre, i dati del 3 ottobre Morta dia 23 anni, sì al vaccino anche in gravidanza: tutti i chiarimenti del ministero della Salute... il Piemonte e parte dellasettentrionale, anche se ovviamente a senza delle reali condizioni meteorologiche in mattinata altri provvedimenti potrebbero essere presi. Bollettino vaccini...Firenze, 5 ottobre 2021 - I nuovi casi di Covid-19 registrati in Toscana, secondo le anticipazioni fornite dalla Regione, sono 154 su 19.684 test di cui 7.210 tamponi molecolari e ...In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale la Asl Toscana Sud Est in collaborazione con Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dall’8 al ...