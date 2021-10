Covid, quanto è infettivo un malato? Tecnica italiana lo misura (Di martedì 5 ottobre 2021) quanto è infettivo un contagiato da Covid-19? Una Tecnica italiana permette di misurarlo e si guadagna le pagine della rivista ‘Communications Biology’. L’articolo è firmato da un team dell’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibiom) di Bari, dell’università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, dell’università Statale di Milano, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata e del Laboratorio Covid dell’ospedale ‘Di Venere’ di Bari, con il supporto della piattaforma genomica e bioinformatica messa a disposizione dal nodo italiano dell’Infrastruttura di ricerca europea Elixir per le scienze della vita. Gli autori hanno analizzato 166 persone affette da Covid con ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021)un contagiato da-19? Unapermette dirlo e si guadagna le pagine della rivista ‘Communications Biology’. L’articolo è firmato da un team dell’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibiom) di Bari, dell’università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, dell’università Statale di Milano, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata e del Laboratoriodell’ospedale ‘Di Venere’ di Bari, con il supporto della piattaforma genomica e bioinformatica messa a disposizione dal nodo italiano dell’Infrastruttura di ricerca europea Elixir per le scienze della vita. Gli autori hanno analizzato 166 persone affette dacon ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid quanto Massimo Galli è indagato, concorsi universitari truccati. 'Favorì l'assunzione di due candidate' ... nonché volto noto in tempi di pandemia e di Covid, in pensione da pochi giorni e con un libro 'in ... E' quanto emerge dal decreto di perquisizione e sequestro eseguito in queste ore dai carabinieri del ...

Auto usate a settembre, mercato in calo del 23,6% ... pur evidenziando un progresso del 4,6% nei confronti del mese di settembre pre - Covid 2019. ... Per quanto concerne le alimentazioni, le autovetture nuove ibride a benzina con una quota di mercato del ...

Covid, quanto è infettivo un malato? Tecnica italiana lo misura Adnkronos Chi è Giorgio Parisi, il fisico italiano vincitore del Premio Nobel 2021 Chi è il premio Nobel Giorgio Parisi: carriera, studi e vita privata del fisico nato a Roma e originario di varie regioni ...

Vaccino Pfizer, efficacia contro infezione scende al 47% dopo 6 mesi L’efficacia del vaccino Pfizer contro il covid è diminuita nell’arco di 6 mesi, passando dall’88% registrato un mese dopo le due dosi al 47% dopo 6 mesi. Tuttavia l’efficacia vaccino contro i ricoveri ...

