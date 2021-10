Covid oggi Lombardia, 288 contagi e 7 morti: bollettino 5 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 288 i contagi da Covid 19 in Lombardia oggi, 5 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I tamponi effettuati sono 61.204 mentre il rapporto positivi-tamponi si attesta allo 0,4%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: 59 (+3) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 358 (+11). Sono 94 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano, di cui 39 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 19 nuovi casi, a Brescia 31, a Como 15, a Cremona 14, a Lecco 16, a Lodi 1, a Mantova 12, in quella di Monza e Brianza 20, a Pavia 19, a Sondrio 3 e a Varese 22. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 288 ida19 in, 52021, secondo i dati deldella regione. Registrati altri 7. I tamponi effettuati sono 61.204 mentre il rapporto positivi-tamponi si attesta allo 0,4%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: 59 (+3) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 358 (+11). Sono 94 i nuovi positivi alregistrati nella provincia di Milano, di cui 39 a Milano città. Lo rende noto Regione. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 19 nuovi casi, a Brescia 31, a Como 15, a Cremona 14, a Lecco 16, a Lodi 1, a Mantova 12, in quella di Monza e Brianza 20, a Pavia 19, a Sondrio 3 e a Varese 22. L'articolo proviene da Italia Sera.

