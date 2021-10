Covid oggi Italia, 2.466 contagi e 50 morti: bollettino 5 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 2.466 i contagi da Covid-19 in Italia oggi, 5 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 50 morti. Sono 322.282 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività allo 0,76%. Sono quattro in meno in 24 ore i pazienti ricoverati in terapia intensiva con Coronavirus, per un totale di 433 persone. Calano anche i ricoverati con sintomi, 64 in meno, portando il totale dei pazienti nei reparti ospedalieri a 2.968. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 4.683.646 persone, mentre ne sono morte 131.068. I guariti sono stati in tutto 4.460.482, 2.446 nelle ultime 24 ore. Ad oggi gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 2.466 ida-19 in, 52021, secondo numeri e dati deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 50. Sono 322.282 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività allo 0,76%. Sono quattro in meno in 24 ore i pazienti ricoverati in terapia intensiva con Coronavirus, per un totale di 433 persone. Calano anche i ricoverati con sintomi, 64 in meno, portando il totale dei pazienti nei reparti ospedalieri a 2.968. Dall’inizio dell’emergenza sono stateate 4.683.646 persone, mentre ne sono morte 131.068. I guariti sono stati in tutto 4.460.482, 2.446 nelle ultime 24 ore. Adgli ...

