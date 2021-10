Covid, oggi 2.466 casi e 50 morti: il bollettino del 5 ottobre 2021 (Di martedì 5 ottobre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 5 ottobre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 2.466 Decessi: 50 Tamponi effettuati: 322.282 Terapie intensive: -4 Tasso di positività: 0,8% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 90.299 casi totali: 4.686.109 Decessi: 131.118 Guariti: 4.464.692 In Italia oggi, martedì 5 ottobre 2021, sono stati registrati 2.466 nuovi casi di Covid-19 e 50 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 1.612 nuovi contagi e 37 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 322.282 tamponi effettuati (ieri erano stati 122.214): il tasso di positività è allo 0,8 per cento, in ... Leggi su tpi (Di martedì 5 ottobre 2021)ITALIA, ILDI, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 2.466 Decessi: 50 Tamponi effettuati: 322.282 Terapie intensive: -4 Tasso di positività: 0,8% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 90.299totali: 4.686.109 Decessi: 131.118 Guariti: 4.464.692 In Italia, martedì 5, sono stati registrati 2.466 nuovidi-19 e 50 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 1.612 nuovi contagi e 37. I dati sui nuovi contagi si basano su 322.282 tamponi effettuati (ieri erano stati 122.214): il tasso di positività è allo 0,8 per cento, in ...

