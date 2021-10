Covid Lazio | bollettino oggi 5 ottobre | 221 nuovi casi a Roma 129 e 4 morti

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ildeidinel. Su 10.939 tamponi molecolari e 14.814 tamponi antigenici per un totale di 25.753 tamponi, si registrano 221positivi (-19), 4 i decessi (+1), 368 i ricoverati (+3), 57 le terapie intensive ( = ) e 513 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’0,8%. Icittà sono a quota 129. Per la prenotazione del vaccino ci si può collegare a questo link. Leggi anche:, come prenotare la terza dose del vaccinoe dove farlo, i dati delnelle Asl diAsl1: 64nelle ...

D'Amato, "Oggi nel Lazio su 10.939 tamponi molecolari e 14.814 tamponi antigenici per un totale di 25.753 tamponi, si registrano 221 nuovi positivi. Prenotazioni su https://prenotavaccino-lazio.regione.lazio.it/MAIN/HOME, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Dati sempre confortanti quelli contenuti nel consueto comunicato diffuso dall'assessorato alla salute della regione in merito al numero dei nuovi casi di contagio da covid 19 nella regione Lazio. Su 10.939 tamponi molecolari e 14.814 tamponi antigenici per un totale di 25.753 tamponi, si registrano 221 nuovi positivi. Buoni dati per Civitavecchia nel nuovo report di Asl Roma 4 e Regione Lazio in tema di Covid-19. Una sola persona ha contratto il virus nelle ultime 24 ore, numero superato dai tre nuovi guariti.