Covid Italia, bollettino oggi 5 ottobre 2021: i dati delle Regioni (Di martedì 5 ottobre 2021) il di oggi 5 ottobre 2021. I dati delle Regioni Veneto Sono 363 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 470.839. L'incidenza su 52.791 tamponi ... Leggi su leggo (Di martedì 5 ottobre 2021) il di. IVeneto Sono 363 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 470.839. L'incidenza su 52.791 tamponi ...

Advertising

fattoquotidiano : L’ultimo attacco è di Matteo Renzi: “Centodiecimila banchi a rotelle comprati e poi non utilizzati perché non in re… - chetempochefa : Per la prima puntata di #CTCF avremo un’importante intervista col Generale Francesco Paolo #Figliuolo, il Commissar… - Agenzia_Ansa : FLASH I Brusaferro (Iss): 'La curva del contagio in Italia è tra le più contenute d'Europa. In calo i casi di Covid… - MarcoRCapelli : Facciamo un gioco. L'aspettativa di vita, in Italia è di 81,7 anni. L'età media delle vittime Covid è di 81. 140… - PazzoPerDomani : RT @fede_guerrini: Non ho idea nel caso specifico, ma in generale si sa che in Italia i concorsi universitari sono spesso una farsa (a dann… -