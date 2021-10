Covid: in Italia 2.466 nuovi casi e 50 morti, tasso di positività giù a 0,8% (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Prosegue il lento calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.466, contro i 1.612 delle 24 ore precedenti e soprattutto i 2.985 di martedì scorso. Con 322.282 tamponi, 200 mila in più, tanto che il tasso di positività scende da 1,3% a 0,8%, ai minimi dallo scorso giugno. I decessi sono 50 (ieri 37), per un totale di 131.118 vittime dall'inizio dell'epidemia. In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri +6) con 18 ingressi del giorno, e scendono a 433, mentre i ricoveri ordinari sono 66 in meno (ieri +41), 2.968 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è il Veneto (+363), seguita da Sicilia (+321), Lombardia (+288), Lazio (+221) ed Emilia Romagna (+169). I ... Leggi su agi (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Prosegue il lento calo della curva epidemica in. Isono 2.466, contro i 1.612 delle 24 ore precedenti e soprattutto i 2.985 di martedì scorso. Con 322.282 tamponi, 200 mila in più, tanto che ildiscende da 1,3% a 0,8%, ai minimi dallo scorso giugno. I decessi sono 50 (ieri 37), per un totale di 131.118 vittime dall'inizio dell'epidemia. In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri +6) con 18 ingressi del giorno, e scendono a 433, mentre i ricoveri ordinari sono 66 in meno (ieri +41), 2.968 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni è il Veneto (+363), seguita da Sicilia (+321), Lombardia (+288), Lazio (+221) ed Emilia Romagna (+169). I ...

