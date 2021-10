Covid: in Campania dieci vittime, calano i ricoveri (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al Covid, nella giornata di ieri, sono risultate positive in Campania 165 persone a fronte di 18.285 test eseguiti: il tasso di incidenza cala e passa dal 2,74 allo 0,90%. Le vittime sono 10 (3 nelle ultime 48 ore, 7 decedute in precedenza ma registrate ieri). calano sia i posti letto di terapia intensiva occupati (16, meno 1) sia quelli di degenza (208, meno 1). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 165 Test: 18.285 Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 16 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 208 (**) Posti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al, nella giornata di ieri, sono risultate positive in165 persone a fronte di 18.285 test eseguiti: il tasso di incidenza cala e passa dal 2,74 allo 0,90%. Lesono 10 (3 nelle ultime 48 ore, 7 decedute in precedenza ma registrate ieri).sia i posti letto di terapia intensiva occupati (16, meno 1) sia quelli di degenza (208, meno 1). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 165 Test: 18.285 Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 16 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 208 (**) Posti ...

